Petitie #TotHier tegen seksueel geweld aangeboden aan Kamerleden

Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, heeft een petitie tegen seksueel geweld aangeboden aan een aantal Tweede Kamerleden. De petitie #TotHier is ruim 13.300 keer ondertekend. Het kenniscentrum wil dat het aantal incidenten met seksueel geweld afneemt.

"Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor", zegt directeur Ton Coenen. "En er gebeurt te weinig om het te voorkomen. Er moet een nationaal actieplan komen." Rutgers wil dat het volgende kabinet hiermee aan de slag gaat en dat er geld voor vrijgemaakt wordt.

De overheid moet volgens Coenen een aantal initiatieven nemen om seksueel geweld te voorkomen. "Veel meer investeren in betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten, betere opleidingen voor betrokken professionals en meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren."

Grenzen kennen

Het kenniscentrum vindt het hoog tijd dat er een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Volgens Rutgers heeft meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen in Nederland weleens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. En in het geval van seksueel geweld geldt dat voor 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 20 mannen. "Dan is er echt sprake van seksuele handelingen tegen iemands wil", verduidelijkt Coenen.

De petitie werd digitaal aangeboden aan Ulysse Elian (VVD), Anne Kuik (CDA), Jeanet van der Laan (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (Groenlinks), Michiel van Nispen (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Het initiatief van Rutgers wordt ook gesteund door organisaties als COC en Amnesty. Ook politieke jongerenorganisaties steunen de petitie.