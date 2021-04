Zwitserland versoepelt, ondanks R-waarde van 1,14: 'Ga zo barbecueën met collega's'

Zwitserland heeft een groot deel van de coronabeperkingen opgeheven. Terrassen mogen onder voorwaarden weer open, fysieke colleges in het hoger onderwijs zijn weer mogelijk en amateursportwedstrijden zijn weer toegestaan. Maar echt goed gaat het niet met de coronabesmettingen in het land. De afgelopen weken steeg het aantal coronabesmettingen en -doden licht.

"Het aantal neemt wel toe, maar niet veel", zei minister Alain Berset vorige week tijdens een persconferentie, toen hij de versoepelingen aankondigde. Met het oog op vaccineren is de regering naar eigen zeggen bereid om "wat meer risico's te nemen". De vaccinatiesnelheid loopt ongeveer gelijk op met Nederland: per 100 inwoners zijn er tot nu toe zo'n 23 prikken uitgedeeld.

Ook de cultuursector kan vanaf nu weer aan de slag. Bioscopen, theaters en concertzalen mogen vijftig bezoekers tegelijk ontvangen. In de buitenlucht zijn evenementen tot honderd personen toegestaan. Wel geldt een mondkapjesplicht en er mag niets gegeten en gedronken worden.

R-getal van 1,14

De versoepelingen in Zwitserland staan in contrast met bijvoorbeeld Duitsland, waar in sommige deelstaten zware maatregelen gelden en nog wordt gesproken over eventuele aanscherpingen. Zo werkt de Duitse regering aan een wet waarmee ze de mogelijkheid krijgt om een landelijke lockdown af te kondigen.

Toch zijn de versoepelingen in Zwitserland, waar de laatst berekende R-waarde 1,14 is (wat betekent dat de verspreiding van het virus toeneemt), volgens minister Berset verantwoord. "Ten eerste kunnen we dankzij het weer meer naar buiten. Ten tweede is een groot deel van de meest kwetsbare mensen al ingeënt. We denken dat het nemen van het risico gerechtvaardigd is", zei hij volgens persbureau Reuters.