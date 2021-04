Veel nieuwe olifantenpaadjes in natuurgebieden: 'Dweilen met de kraan open'

Het probleem met de olifantenpaadjes is met name dat wandelaars het verschil tussen een gewoon pad en een ingesleten paadje op een gegeven moment niet meer zien. Bovendien maakt zo'n klein paadje ook nieuwsgierig.

"Wij hebben ze ook gebruikt", bekent een wandelaar in de Haagse duinen. "Want je denkt: 'Het is toch weer wat nieuws, even afwijken van de normale paden. Wie weet is daar wel wat leuks te zien wat anders niet te zien is'. Dus ja, de mens wordt in de verleiding gebracht."

Daamen heeft verschillende maatregelen genomen in de Haagse duinen. In het natuurgebied staan tijdelijk extra hekken en borden. Ook maken ze de olifantenpaadjes onaantrekkelijk voor wandelaars. "We planten dan duindoorns, een hele stekelige plant. Daarmee willen we voorkomen dat mensen het pad zien liggen en erdoorheen lopen."