Teken bijten bij kinderen vaker in hoofd en nek

Via Tekenradar.nl zijn in 2020 8500 tekenbeten gemeld. 1200 daarvan waren in juni, traditioneel het hoogtepunt van het tekenseizoen. Dat was het hoogste aantal meldingen sinds de oprichting van Tekenradar.nl in 2012.

De meeste tekenbeten zijn gemeld in Gelderland en Utrecht, en de minste in Zeeland en Flevoland. Per hoofd van de bevolking werden de meeste tekenbeten gemeld in Drenthe (112 per 100.000 inwoners), gevolgd door Groningen (54 per 100.000 inwoners), en de minste in Zuid-Holland. Lang niet alle tekenbeten vinden plaats in bos en heide: ongeveer 30 procent van alle gemelde tekenbeten in 2020 werd in de tuin opgelopen.

Week van de teek

Deze week is het de week van de teek, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de risico's van tekenbeten. "Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen", vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. "Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Als het weer wat beter wordt, verwachten we een toename. Ben je in het groen geweest, controleer daarna dan je hele lichaam op tekenbeten."