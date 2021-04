Coronacrisis treft vooral kleine goede doelen in de portemonnee

Veel grote organisaties bouwden hun activiteiten om naar online en alternatieve activiteiten, zoals het Coronaplein van het Longfonds, het voedsel-voor-armoede-project van het Rode Kruis en het Ommetje van de Hersenstichting.

Ook kleine goede doelen stonden open voor vernieuwing, zoals sociale initiatieven voor kwetsbare ouderen in de buurt. Kloeze: "Maar het vraagt flexibiliteit en een goeie infrastructuur om die draai te kunnen maken. Voor grote organisaties is dat doorgaans makkelijker."

Natuurorganisaties

Opvallend is dat grote natuurorganisaties enorm profiteerden van de coronacrisis. Dat geldt bijvoorbeeld voor Natuurmonumenten. "We hebben er vorig jaar 39.000 leden bij gekregen. Dat is een recordaantal nieuwe natuurliefhebbers", aldus een woordvoerder.

"Veel Nederlanders werken thuis, vaak achter een beeldscherm. Mensen hebben dan extra zin om tijdens de coronacrisis naar heide, duinen en bossen te gaan. Dat doen we massaal. We herontdekken de natuur." Volgens Natuurmonumenten lieten het aantal bezoekers van natuurgebieden en het aantal downloads van wandelroutes afgelopen jaar een historisch hoge groei zien.

'Uit hun isolement'

Bij Stichting Plons in Rotterdam kunnen ze van dergelijke mooie cijfers alleen maar dromen. De stichting, die zeilactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking en ernstig zieke kinderen, zag de inkomsten vorig jaar inzakken met twee derde.

"Normaal heb je het per jaar over 30.000 euro aan giften, nu kwamen we niet verder dan 10.000 euro. Gelukkig hebben we wat vet op de botten, maar dit kan nog niet een jaar zo doorgaan", zegt Mark van der Heijden van Plons. "Het ergste is het natuurlijk voor de deelnemers. Zij missen het zeilen enorm. Het is vaak een belangrijk uitje voor ze, waarmee we ze ook uit hun isolement halen."