Macron condoleert familie van overleden WOII-held Hubert Faure (106)

Faure werd geboren in de Dordogne in 1914, twee maanden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Zijn vader vocht mee in de loopgraven en keerde terug met zware brandwonden aan zijn longen. Dat was het gevolg van mosterdgas, het eerste chemische wapen dat op grote schaal werd ingezet tijdens WOI.

Ontsnappingen

Op zijn twintigste ging Faure in dienst als onderofficier. Tijdens de Slag om Frankrijk, in mei 1940, werd hij gevangengenomen door de Duitsers. In de cel nam hij zich voor naar Engeland te vluchten om zich daar aan te sluiten bij de Franse generaal en latere president Charles de Gaulle.

De ontsnapping lukte en Faure vluchtte naar Spanje om van daaruit de oversteek te plannen. Zowel in Spanje als in Portugal werd hij opgepakt én wist hij met hulp van verzetsleden te ontkomen. In juni 1943 vloog hij eindelijk naar Engeland. Daar sloot hij zich aan bij de Franse elitetroepen van de zogenoemde Kieffer-eenheid.

Sword Beach

Een jaar later, op 6 juni, was de 30-jarige Faure een van de eerste Franse commando's die op het strand landden. D-Day wordt beschouwd als de grootste landingsmissie aller tijden. Veel van zijn 176 Franse kameraden sneuvelden die dag bij de gevechten in de sector die bekendstaat als Sword Beach.

In de verklaring van de president staat dat Faure leiding gaf aan de strijd om een Duits hoofdkwartier in een omgebouwd casino.

Strijd om eiland Schouwen

Een dag voor zijn tweede landingsmissie raakte hij gewond aan zijn rug door een ongeluk met een militair voertuig. Hij keerde terug naar huis om te herstellen. Daarna sloot hij zich aan bij de aanval op het Zeeuwse eiland Schouwen in februari 1945. Vanwege zijn verslechterde gezondheid stopte hij na de oorlog als militair. Hij hervatte zijn studie en werd ingenieur.

"Ze waren de ziel van de natie", zegt het Franse ministerie van Defensie over het heengaan van de Kieffer-veteraan. Er is nu nog maar een van deze oud-commando's in leven: de 98-jarige Leon Gautier.