'Met opzet aangereden vrouw had conflict over aankoop mobieltje'

De vrouw die zaterdagavond meerdere keren door een taxi werd overreden in Amsterdam-Noord, had vermoedelijk kort daarvoor ruzie over de aankoop van een mobieltje. Dat meldt de politie. Het slachtoffer raakte gewond maar was aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De vrouw zou eerder die avond een mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade hebben opgehaald. Toen het geen echte telefoon bleek te zijn, ging ze volgens de politie terug naar de verkoper die in de auto zat, om verhaal te halen.

De vrouw kreeg ruzie met de inzittenden van de auto. Op de Geraniumweg ter hoogte van de Ranonkelkade werd ze vervolgens herhaaldelijk overreden. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Het voertuig werd door omstanders vernield.

Aanhoudingen

De politie hield ter plekke de 23-jarige bestuurder van de taxi aan en de 26-jarige bijrijder. Het is onbekend of de bestuurder van de taxi aan het werk was tijdens het voorval, meldt NH Nieuws. Vier omstanders zijn opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging.

Er is ook een 64-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling. De politie laat aan AT5 weten dat alle verdachten nog vastzitten. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.