Politie grijpt in bij botsing voetbalsupporters in Delft, 32 aanhoudingen

Nabij de Ikea-vestiging in Delft heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen bij een botsing tussen supporters van verschillende voetbalclubs. Het is nog onduidelijk of de confrontatie in Delft ging tussen aanhangers van Ajax en Vitesse, de clubs die vanavond tegen elkaar uitkomen in de bekerfinale in de Kuip in Rotterdam. De politie heeft 32 mensen aangehouden.

De supporters sloegen op de vlucht en werden op verschillende plekken in de omgeving gearresteerd: