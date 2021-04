'925 miljoen voor testevenementen zinloos, beter besteden aan gezondere samenleving'

De 925 miljoen euro die de overheid investeert in coronateststraten om mensen weer toegang tot evenementen en uitjes te geven, kan op een veel betere manier besteed worden. Dat staat in een open brief die vier ziekenhuisbestuurders, enkele artsen en de vier voorzitters van grote zorgverzekeraars aan minister De Jonge hebben gestuurd.

Die 925 miljoen euro wordt gebruikt om verschillende proefevenementen te houden om te kijken hoe de samenleving weer open kan. Stichting Open Nederland heeft dat bedrag ter beschikking om tot eind augustus proefevenementen te organiseren.

"Kiezen we voor een kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen of willen we het bedrag duurzaam investeren in een gezondere samenleving?", vragen ze zich af.

De bestuurders van het OLVG in Amsterdam, het ErasmusMC in Rotterdam, het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en het Zuyderland in Limburg ondertekenden de brief samen met de voorzitters van verzekeraars CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis. Het is opmerkelijk dat ziekenhuisbestuurders en verzekeraars gezamenlijk dit geluid laten horen omdat die twee partijen vaak tegenover elkaar staan.