Dreigende taal Kremlin tegen Tsjechië: vergelding voor 'absurde' uitzetting Russen

Rusland heeft een harde vergeldingsmaatregelen aangekondigd voor het besluit van Tsjechië om achttien Russische diplomaten uit te zetten. De uitzetting is absurd en een provocatie die sporen vertoont van Amerikaanse bemoeienis, laat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Gisteren maakte de Tsjechische premier Babis bekend dat er bewijs is voor de betrokkenheid van Russische inlichtingenofficieren bij een explosie in een Tsjechisch munitiedepot in 2014. Bij de ontploffing kwamen twee mensen om het leven. Om Rusland te straffen zet Tsjechië achttien Russische diplomaten het land uit, die volgens Babis voor de Russische geheime dienst werken. Ze moeten uiterlijk morgen het land hebben verlaten.

Aan welke vergeldingmaatregelen Moskou denkt, is nog niet bekend. Buitenlandse Zaken in Moskou zegt zodanig op de Tsjechische "provocatie" te zullen reageren dat Praag begrijpt wat het betekent om de normale wederzijdse betrekkingen te "verwoesten".

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt het nieuws uit Tsjechië nauwgezet gevolgd. Volgens de Tsjechische politie waren twee Russen die bij de ontploffing uit 2014 waren betrokken, dezelfde geheim agenten die in 2018 probeerden de Russische dubbelspion Skripal in Salisbury te vergiftigen met novitsjok, een gifgas uit het Sovjettijdperk.