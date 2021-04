Door kou en nachtvorst in april komt natuur laat op gang

Afgelopen nacht daalde het kwik tot -0,2 graden in De Bilt, en daarmee werd er zeven keer nachtvorst geteld in acht dagen tijd. Dat is een unicum in deze tijd van het jaar, meldt Weer Online.

Het record (uit 1933 en 1928) stond tot dusver op zes dagen nachtvorst in de periode 11-20 april. Voor de komende twee nachten wordt geen vorst verwacht.

Trage lente

Door de lage temperaturen in april komt de natuur traag op gang. De late bloei van de planten is vergelijkbaar met het gemiddelde van vijftig jaar geleden, meldt Nature Today.

Als gevolg van de vroege voorlente in maart bloeiden de sneeuwklokjes vier weken eerder dan vijftig jaar geleden. Ook de hazelaars stonden zeer vroeg in bloei.

Maar die voorsprong is weg als gevolg van een gemiddelde temperatuur van 5,2 graden in april tot dusver. Dat is 3,5 graden kouder dan wat we tegenwoordig gewend zijn, schrijft Nature Today.