'Rapport over KPN bevestigt jarenlange geruchten over spionage China'

Dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden gesprekken kon afluisteren van KPN-klanten is zorgelijk, zeggen deskundigen. Ook vinden ze dat de overheid meer moet doen tegen Chinese (economische) spionage in ons land.

"Al jaren wordt door inlichtingendiensten geroepen dat Huawei en andere Chinese telecombedrijven aan spionage doen. Het ontbrak altijd aan concreet bewijs. Dit rapport bevestigt de geruchten en maakt heel duidelijk hoe de Chinezen te werk kunnen gaan", zegt Sico van der Meer, cyberveiligheidsonderzoeker bij Instituut Clingendael.

Van der Meer doelt op een geheim rapport over KPN dat tien jaar na dato naar buiten is gebracht door de Volkskrant. Daar staat in dat Huawei in 2009 ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd mobiele nummers van KPN kon afluisteren, vanuit zowel China als in KPN-gebouwen. Het ging ook om de toestellen van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en van Chinese dissidenten. Verder wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie en inlichtingendiensten.

Zicht kwijt

Het bedrijf verschafte zich ongeautoriseerd toegang tot het hart van het mobiele netwerk. "Omdat Huawei delen van gesprekken af mocht luisteren om te controleren of de kwaliteit goed genoeg was, konden ze alles in het netwerk zien wat ze wilden. KPN gaf alle technologie uit handen en raakte daarmee het zicht kwijt over wat Huawei precies deed", zegt cybersecuritydeskundige Ronald Prins.

Het is onduidelijk of het Chinese bedrijf ook daadwerkelijk de informatie heeft gebruikt. "Maar de informatie is natuurlijk wel interessant, dat is wel wat andere landen graag willen weten."

Het ministerie van Economische Zaken laat desgevraagd weten nader naar de zaak te gaan kijken. Volgens het ministerie zijn in 2019 maatregelen genomen. Telecomaanbieders zijn sindsdien verplicht om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen, er worden extra hoge eisen gesteld aan leveranciers van diensten en producten, en ontwikkelingen in dreiging en techniek worden structureel gemonitord. Het is onduidelijk of die maatregelen worden aangepast naar aanleiding van dit rapport.