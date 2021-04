Prominenten uit cultuurwereld vragen Poetin om medische hulp voor Navalny

Een zeventigtal grote namen uit de wereld van kunst, cultuur en letteren vraagt de Russische president Poetin in een open brief om adequate medische bijstand voor de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny. De brief is vandaag gepubliceerd in een aantal Europese kranten. "Als Russisch staatsburger heeft hij er recht op zich door een arts naar eigen keuze te laten onderzoeken en behandelen", luidt de oproep.

De oproep is ondertekend door vijf Nobelprijswinnaars als J.M. Coetzee, Orhan Pamuk en Svetlana Aleksijevitsj, andere schrijvers als J.K. Rowling en Salman Rushdie, historici Simon Schama en Orlando Figes, journalisten David Remnick en Anne Applebaum, acteurs Jude Law en Ralph Fiennes en oud-Abba-lid Björn Ulvaeus.

Navalny ligt in de ziekenboeg van het strafkamp waar hij gevangen wordt gehouden, op zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Op 30 maart ging hij in hongerstaking omdat hij lichamelijke klachten had en niet mocht worden nagekeken door een onafhankelijk arts. Hij heeft last van rugpijn, koorts, hoesten en gevoelloosheid in armen en benen. Zijn lijfarts, die eerder naar het kamp reisde om hem te bezoeken, werd bij de ingang gearresteerd.

De ondertekenaars dringen bij Poetin aan op snel ingrijpen gezien Navalny's urgente situatie. "Het is aan u, door de Russen gekozen als beschermer en uitvoerder van de wet, om erop toe te zien dat hij die hulp krijgt."

'Extremistische groepering'

Vandaag werd ook bekend dat het Russische Openbaar Ministerie de politieke beweging van Navalny en diens Anti-Corruptie Stichting wil laten kwalificeren als een extremistische groepering, een opmaat naar een uiteindelijk verbod. Volgens het OM wil Navalny's beweging de constitutionele orde ondermijnen, net als organisaties zoals al-Qaida, IS en de Jehova's getuigen.

Navalny is al jaren de belangrijkste criticus en uitdager van president Poetin, maar zijn beweging staat geen gewapende opstand of revolutie voor. Begin dit jaar werd Navalny tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het schenden van de regels van een eerdere voorwaardelijke straf en voor het beledigen van een oorlogsveteraan.