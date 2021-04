Driekwart Amsterdamse raadsleden bedreigd

Ruim driekwart van de gemeenteraadsleden in Amsterdam heeft regelmatig te maken met bedreigingen. Die variëren van de afbeelding van een afgehakt hoofd in een mailtje tot dreigberichten via Twitter en van stalkers op de telefoon tot een haatbrief op de deurmat. Een derde van de politici zegt zich vanwege het raadswerk onveilig te voelen, zeggen ze tegen de lokale omroep AT5.

"Je verwacht wel online reacties, maar het is heel anders als je je deur openmaakt en je ziet zo'n envelop. Ik word voor islamofascist uitgemaakt", zegt Denk-raadslid Seher Khan. "Ik voelde mij echt geraakt in mijn veiligheid, iemand heeft zijn best gedaan mijn privéadres op te zoeken. Dat mijn partner dit ook moest zien, dat raakt mij misschien nog wel meer."

Uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur bleek vorig jaar dat een op de tien raadsleden met bedreigingen of intimidatie te maken had. In 2018 zei ruim een derde van de raadsleden wel eens te zijn uitgescholden. Dat waren toen landelijke cijfers.

Het beeld dat nu ontstaat in Amsterdam is veel somberder, niet alleen omdat in de hoofdstad veel meer dreigementen binnenkomen, maar ook omdat er sprake is van verharding, Zo zijn er onbekenden binnengedrongen bij een fractievergadering, worden raadsleden geïntimideerd door advocaten en zijn er regelmatig anonieme telefoontjes in de late uren..

Joseph Goebbels van de horeca

"Ik heb wel eens een foto van een pistool met kogels per mail opgestuurd gekregen met de suggestie om 'langs te komen' en te wachten totdat een probleem is opgelost", zegt een raadslid dat anoniem wil blijven. Een andere anonieme collega: "Ik ben wel eens met de dood bedreigd, maar ook discriminerend uitgescholden door een inspreker tijdens de commissievergadering."

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: "Ik ben een keer de Joseph Goebbels van de Amsterdamse horeca genoemd. Als je weet dat hij 6 miljoen doden op zijn geweten heeft, is dat verschrikkelijk. Dat doet wel wat met je."

Denk-raadslid Khan heeft aangifte gedaan bij de politie van de brief die hij thuis kreeg. Van Dantzig heeft het incident gemeld bij de politie. Maar er zijn ook raadsleden die dat niet doen en zeggen die dat niet doen en zeggen dat "het er een beetje bij hoort" om bedreigd of geïntimideerd te worden.

Daar schrikt Van Dantzig van: "Vinden wij het normaal dat het merendeel van onze volksvertegenwoordigers te maken krijgt met bedreigingen en intimidatie? Ik vind het onacceptabel."

Mooiste baan ter wereld

Opmerkelijk is dat zowel Khan als Van Dantzig het raadswerk evengoed met plezier blijven doen. Ondanks de bedreigingen. "Het is een enorme eer," zegt Sheher Khan van Denk bij NH Nieuws. "Je kan iets concreets doen aan dingen die misgaan in onze maatschappij. Het geeft mij veel voldoening dat ik voor de stad bezig kan zijn."

Van Dantzig: "Het is de mooiste baan ter wereld. Ik loop elke dag nog steeds trots door het stadhuis dat ik wat mag bijdragen aan de stad."