Bookmakers azen op voetbalclubs: zeker 15 miljoen aan deals in de maak

Het Nederlandse profvoetbal incasseert vanaf volgend jaar zeker 15 miljoen euro per jaar aan sponsorinkomsten vanuit de online gokindustrie. Uit een rondgang van de NOS langs voetbalclubs, sportmarketeers en gokbedrijven blijkt dat een meerderheid van de clubs al de contracten heeft ondertekend of in onderhandeling is met bookmakers,

In het buitenlandse topvoetbal is goksponsoring al niet meer weg te denken. Ook Nederlandse voetbalsupporters kunnen volgend jaar niet meer om gokreclames heen. Vanaf 1 oktober mogen aanbieders van online sportweddenschappen en casino's zich legaal richten op het Nederlandse publiek, als ze de komende maanden erin slagen een vergunning te krijgen.

En dus zijn gokbedrijven, zoals Bet365, Betsson en Unibet, op dit moment in onderhandeling met voetbalclubs, in de hoop bij een of meerdere voetbalclubs de goksponsor te worden. "Er zijn gesprekken, maar over de status kunnen we niets zeggen", laat FC Emmen weten. "Vijf gokkantoren hebben zich al bij ons gemeld", stelt een directeur van een Limburgse eredivisieclub.

Afhankelijk van hun marktwaarde kunnen clubs honderdduizenden euro's krijgen in ruil voor sponsoring in het stadion of wervingscampagnes via de sociale media van de club. Naar verluidt is één eredivisieclub in gesprek met een gokaanbieder die als hoofdsponsor op het shirt wil prijken.

Toto

De eerste en grootste slag is geslagen door Toto, op dit moment de enige legale aanbieder van sportweddenschappen. Waar concurrenten nog moeten wachten om de markt op te mogen, benaderde Toto vorig jaar de ene na de andere club voor een exclusieve deal.

Uiteindelijk gingen tien clubs akkoord, waaronder PSV, Feyenoord en FC Utrecht. Al bijna een seizoen spelen zij met het logo van Toto op hun linkermouw. Mogelijk komen er ook gokzuilen van Toto in stadions waarop fans rond de wedstrijd kunnen gokken.