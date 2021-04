Van werken op covid-afdeling naar korfbalfinale in Ahoy: 'Lichamelijk zwaar, soms'

"Hier op de covid-afdeling moet ik me heel erg aan richtlijnen en protocollen houden", vertelt de 24-jarige Schröder aan de vooravond van de korfbalfinale.

"Op het veld speel ik vrij, dat vind ik heerlijk. Dat is echt een uitlaatklep van mij. Maar ook daar moeten we ons aan protocollen houden. We worden twee keer per week getest om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden."