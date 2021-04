Amsterdamse zussen Sofia en Najoua toch niet uitgezet naar Marokko

De Amsterdamse zussen Sofia (24) en Najoua (21) mogen in Nederland blijven. Zij dreigden uitgezet te worden naar Marokko, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft vandaag de zaak ingetrokken.

Dat bevestigt de advocaat van de zussen vandaag tegenover NH Nieuws en AT5. De twee verschenen de afgelopen tijd regelmatig in de media om aandacht voor hun zaak te vragen en er werden Kamervragen gesteld.

Geen verblijfsvergunning

De zussen wonen al zeventien jaar in Amsterdam, maar verbleven hier illegaal. Hun moeder had nooit een verblijfsvergunning voor hen aangevraagd. De rechter oordeelde in februari dat Sofia en Najoua in Nederland mochten blijven, maar de IND ging tegen die beslissing in beroep.

Waarom de IND het hoger beroep heeft ingetrokken, is niet bekend. NH Nieuws en AT5 hebben de immigratiedienst om een reactie gevraagd, maar die laat weten nooit in te gaan op individuele gevallen.

Vorige week stelden meerdere partijen in de Tweede Kamer vragen over de situatie van de zussen. De partijen vinden dat de Amsterdamse zusjes niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, laat staan bestraft, voor de daden van hun ouders.