Rechtbank gaat MH17-wrakstukken bekijken in Gilze-Rijen

Rechters in het MH17-proces gaan op 26 mei kijken bij de wrakstukken van het rampvliegtuig dat is gereconstrueerd in Gilze-Rijen. Volgens rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis wil de rechtbank zelf een beeld krijgen van de schade die door het neerhalen is aangericht.

Op verzoek van de rechtbank zijn er nog andere wrakdelen opgesteld die geen deel zijn van de reconstructie, maar die zoals de rechtbank eerder zei "wel onderdeel lijken van de discussie over het afvuurgebied". Het gaat dan bijvoorbeeld om de linkervleugel en het staartstuk.

Advocaat Ten Doesschate, die in deze procedure een van de verdachten verdedigt, betoogde deze week dat het geen zin heeft om zonder specifieke deskundigheid deze wrakstukken te bezoeken. De verdediging vindt dat wrakstukken die nu in opslag staan bij deze schouw moeten worden betrokken. "Om een goed beeld van de schade aan het toestel te krijgen en conclusies te kunnen trekken over de reden van de crash en over de locatie van waaruit geschoten is, moeten we alles kunnen zien", zei de verdediging.

De rechtbank besloot vanmiddag dat het OM en de verdediging mogen zeggen welke onderdelen van de reconstructie zij onder de aandacht van de rechtbank willen brengen.

Terecht voor moord

De reconstructie is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gemaakt op basis van advies van forensische experts. De OVV constateerde eerder al dat vlucht MH17 boven Oekraïne is neergehaald door een Buk-raket. In het proces staan vier verdachten terecht voor de moord op alle passagiers en bemanningsleden. De inhoudelijke behandeling van het proces begint naar verwachting in juni.

De verdediging wil dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de telefoontaps die afgelopen zondag door Nieuwsuur werden gepubliceerd. Het OM vindt dat niet nodig. De rechtbank zal daar volgende week een besluit over nemen. Ook zal de rechtbank volgende week besluiten of de schadeclaims die door de nabestaanden zijn ingediend wel tijdens deze rechtszaak worden behandeld.