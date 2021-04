8966 nieuwe positieve tests, weekgemiddelde blijft stijgen

Bekend is dat het werkelijke aantal doden hoger ligt; niet alle covidpatiënten worden via een test als zodanig geregistreerd. Het CBS probeert de totale sterfte in kaart te brengen door overlijdens af te zetten tegen de verwachting voor deze tijd van het jaar. Vorige week was er voor het eerst in een aantal weken weer een lichte 'oversterfte', waar er in de week daarvoor juist minder mensen overleden dan verwacht.