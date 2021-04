Voor het eerst agenda en besluitenlijst ministerraad openbaar

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft voor het eerst vooraf de agenda van de ministerraad openbaar gemaakt. In de ministerraad vergaderen alle ministers onder leiding van de minister-president.

De vergadering is sinds kort weliswaar online, en het kabinet is demissionair, maar er staat toch een lange lijst punten op de agenda.

Naast hamerstukken gaat het onder meer over de verlaging van de studiekosten in verband met corona, de militaire bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan, benoemingen en de kinderopvangtoeslagaffaire.

Vanmiddag, als de ministerraad is afgelopen, worden de besluiten ook voor het eerst openbaar gemaakt.

Zeer geheim

De gang van zaken tijdens de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. Daarin staat dat wat er in de vergadering wordt gezegd formeel "zeer geheim" is. Wat er letterlijk door de ministers wordt gezegd mag dus niet openbaar worden.

In reactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag besloot het kabinet om na afloop van de ministerraad een besluitenlijst te publiceren op Rijksoverheid.nl. Later werd besloten voortaan ook de agenda te publiceren.