Rechtbank wijst eisen van testaanbieders tegen Staat en Open Nederland af

De rechter heeft de eisen afgewezen van een groep sneltestbedrijven die ook kans willen maken om mensen te kunnen testen in de pilot om Nederland weer deels te heropenen.

De rechtbank Amsterdam heeft in het zogenoemde 'kop-staartvonnis' voor nu alleen de beslissing gegeven, later volgt de motivering.

Twintig bedrijven hadden een kort geding aangespannen tegen de Staat en Stichting Open Nederland. Die stichting mag tot 1 mei ruim 400 evenementen organiseren met behulp van sneltesten. Het testen gebeurt door één commercieel bureau.

Oneerlijk

De opdracht aan de stichting is niet openbaar aanbesteed. De bedrijven wilden dat de huidige aanbestedingsprocedure zou worden gestaakt. Ze spraken van oneerlijke concurrentie, meldde onderzoeksplatform Follow the Money eerder deze week.

Minister De Jonge zei gisteren in de Tweede Kamer dat niet voor openbare aanbesteding is gekozen omdat snelheid geboden is. Een openbare aanbesteding zou volgens hem zes tot acht weken tijdverlies opleveren.