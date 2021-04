Russische invloed op vaccinatiecampagne Letland: 'Overheid kan weinig doen'

Er worden op sites als Baltnews, waarvan bekend is dat het Kremlin daar achter zit maar ook via anonieme socialemedia-accounts allerlei onwaarheden over de aanpak van het coronavirus verspreid in Letland. Lokale politici verspreiden de desinformatie verder op sociale media.

Een van hen is Aldis Gobzems, die zich in de rechts-populistische hoek begeeft in het parlement en corona-scepticus is. "Gobzems deelde het verhaal dat huisartsen geld krijgen als ze van iedere overleden patiënt covid-19 aanwijzen als doodsoorzaak", zegt Verhelst.

President Poetin mengt zich bovendien in het geheel. "Die vertelde vorig jaar dat een vriend van hem in Letland was overleden aan corona door de ondermaatse zorg", zegt Verhelst. "Niets van waar natuurlijk, maar door dit soort berichten heeft de traditionele nieuwsvoorziening het moeilijk."

Dat Rusland moedwillig desinformatie verspreidt over het coronabeleid in Letland is onderdeel van een lange traditie. "Het Kremlin vindt het lastig te verkroppen dat de Baltische landen het goed doen. Ze zijn onderdeel van de EU, NAVO en eurozone, er heerst vrijheid en ook de levenstandaard is hoger dan in Rusland."