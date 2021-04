Vliegtuigje neergestort in Gelderland, piloot gewond

In Epse bij Deventer is een sportvliegtuigje neergestort. De piloot, de enige inzittende, is daarbij gewond geraakt.

Het vliegtuig steeg op vanaf vliegveld Teuge. Na een rondje boven Deventer kwam het door onbekende oorzaak op een akker terecht in Epse, iets ten zuiden van Deventer. Rond 16.30 uur werd er alarm geslagen. Er kwam wat rook uit het vliegtuig. Dat is met schuim geblust.

Volgens een fotograaf ter plaatse heeft het toestel ook een boom geraakt. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet te landen.

De piloot wordt behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.