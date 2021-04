Vitesse neemt afstand van antisemitische leuzen van groepje supporters

Het Centraal Joods Overleg (CJO), koepel van Joodse organisaties in Nederland, reageert ook ontsteld. Voorzitter Ronny Naftaniel noemt de uitingen buitensporig, "of het nu gaat om Ajax of niet".

Naftaniel refereert net als de burgemeester aan de historische betekenis van de John Frostbrug. "Nota bene op de brug waar de bevrijding van Nederland moest plaatsvinden, moeten we dit nu weer meemaken."

Stadionverbod in 2018

In 2018 legde Vitesse aan zes supporters een stadionverbod op voor spreekkoren rondom de thuiswedstrijd tegen Ajax op zondag 2 september, schrijft Omroep Gelderland. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zette na de wedstrijd een filmpje online waarop te zien was dat een klein aantal fans van Vitesse antisemitische leuzen scandeerde. Dit gebeurde buiten het stadion.

De Arnhemse club distantieerde zich toen ook direct van de leuzen en deed aangifte. In samenwerking met de politie werden de zes supporters opgespoord.