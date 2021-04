Vanaf 15 mei quarantaineplicht bij aankomst uit risicogebied

Er komt per 15 mei een quarantaineplicht voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen. Ingewijden melden dat het demissionaire kabinet daar morgen een besluit over neemt. Het is nu al de bedoeling dat reizigers uit risicolanden tien dagen in quarantaine gaan, maar veel mensen houden zich daar niet aan.

Daarom wordt de zelfisolatie een verplichting, en bij overtreding wordt een boete opgelegd. De hoogte daarvan wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, maar zal waarschijnlijk 95 euro worden. Dat is in lijn met de straf voor andere coronavergrijpen.

De quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan verkort worden tot vijf dagen als iemand op de vijfde dag een coronatest laat doen die negatief blijkt. Waarschijnlijk gaat de plicht gelden voor reizigers uit gebieden die code oranje of rood hebben. Op dit moment is dat de hele wereld.

Geen 'quarantainehotels'

De plicht gaat gelden voor iedereen die vanuit een gebied met een hoog of ultrahoog risico komt, met welk vervoermiddel dan ook. Wie naar Nederland komt, moet een verklaring invullen en overleggen, met daarbij de plek waar de quarantaineperiode wordt uitgezeten. Dat mag thuis zijn of op een andere plek. Er komen niet, zoals in andere landen, 'quarantainehotels'.

Het niet hebben van een quarantaineverklaring of het schenden van de quarantaineplicht is strafbaar. Aan de grenzen en op Schiphol controleert de Koninklijke Marechaussee steekproefsgewijs of reizigers wel zo'n verklaring hebben ingevuld. Ook moeten ze een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

Belteams

Belteams van het ministerie van VWS gaan controleren of mensen daadwerkelijk in quarantaine zijn gegaan. Ook dat gaat via steekproeven. Als het belteam een tip krijgt dat iemand zich er niet aan houdt, kan de burgemeester worden ingeschakeld, die dan kan optreden.

Tot 15 mei geldt er sowieso een algeheel negatief reisadvies. Reizen naar het buitenland zijn alleen toegestaan als het echt noodzakelijk is. Begin mei wil het kabinet duidelijkheid geven over het reizen na 15 mei en daarmee dus ook over de zomervakantie, zeggen ingewijden.