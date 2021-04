Oproep tot meer samenwerking PvdA en GroenLinks

Een groep ongeruste leden van de PvdA en GroenLinks wil hun partijen dwingen tot nauwere samenwerking. Aanleiding is het slechte resultaat dat de linkse partijen, inclusief de SP, boekten bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Samen optrekken is volgens deze leden meer dan ooit noodzakelijk om Nederland "socialer en groener te maken".

De initiatiefnemers hebben een manifest gepubliceerd, Samen Rood Groen, https://www.roodgroenetoekomst.nl/ dat intussen al ruim duizend steunbetuigingen heeft gekregen. De meeste ondertekenaars zijn gewone leden of sympathisanten. Een flinke groep ondertekenaars is actief (geweest) als raadslid, wethouder of Kamerlid. Onder hen ook oud-politici als voormalig PvdA-leider Job Cohen, die zich op tv al uitsprak voor een fusie van de PvdA, GL en de SP, en Andrée van Es, prominent lid van GroenLinks.

"We kunnen nu als GroenLinks en PvdA samen herrijzen als één sterke macht. Nú kunnen we onze teleurstelling omzetten in iets positiefs en het momentum pakken", schrijven de initiatiefnemers in hun RoodGroen Manifest. "De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid."

'Meer dan genoeg waar we elkaar in vinden'

Eén van de initiatiefnemers, Marlies Willemen (GL), zegt in een toelichting: "Er is meer dan genoeg waar we elkaar in vinden. Zet een GroenLinkser en een PvdA'er aan tafel en we gaan er uitkomen. We moeten nu denken in het belang van Nederland om dat socialer en groener te krijgen."

Mede-initiatiefnemer Frank van de Wolde: 'We zien de versplintering optreden in het Nederlandse politieke landschap, al 30 jaar hebben er geen fusies meer plaatsgevonden in de politiek en wij geloven dat nu het moment daar is om daar verandering in te brengen."

Elkaar vasthouden in formatie

Het belangrijkste dat er volgens de initiatiefnemers nu moet gebeuren, is dat de Tweede Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden in de formatie. Dus samen meedoen in het volgende kabinet of samen in de oppositie. En daarna moeten ze samen één fractie vormen en bij de volgende Kamerverkiezingen met één kandidatenlijst aan de verkiezingen meedoen.

"De fracties kunnen niet samen vergaderen als de ene partij in de coalitie zit en de ander in de oppositie", redeneert Van de Wolde. Marlies Willemen: "Het is essentieel dat we elkaar vasthouden als we echt voor een groener en eerlijker willen Nederland gaan. En ik ga ervan uit dat Klaver en Ploumen zo verstandig zijn om dat te doen."

Partijbesturen positief

De partijbesturen van de PvdA en GroenLinks reageren positief op het initiatief. Vooral PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar is opgetogen. "Ik ben er erg enthousiast over, samen niet alleen praten, maar concrete stappen zetten voor die verdere linkse samenwerking. Vorige week ben ik ook bij een van de sessies van het RoodGroene initiatief aangesloten. De beweging en energie maken me enthousiast. Ik blijf graag met ze in gesprek."

GroenLinks-voorzitter Kathinka Eikelenboom zegt ook dat ze voorstander is van progressieve samenwerking. "In de campagne hebben we daar met ons affiche een duidelijke statement over gemaakt. We zijn enthousiast over initiatieven om die samenwerking te versterken. Voor nu is onze inzet erop gericht samen met de PvdA op te trekken in de formatie."

Eerdere pogingen mislukt

Over linkse samenwerking is de afgelopen decennia veel meer gesproken dan ervan terecht is gekomen. Onder anderen de toenmalige partijleiders Bos (PvdA), Jan Marijnissen (SP) en Halsema (GL) deden al eens een vruchteloze poging, net als Cohen (PvdA) Roemer (SP) en Sap (GL).

Maar de omstandigheden zijn nu anders: ze hebben samen vier jaar in de oppositie gezeten en elkaar dus weinig meer te verwijten; ze zijn ongeveer even klein, dus er is een zekere balans. En GroenLinks spreekt vooral jongeren aan, de PvdA oudere linkse kiezers, dus ze vullen elkaar aan.

De actie van de initiatiefnemers van het RoodGroen Manifest roept herinneringen op aan de vorming van het CDA in de jaren 70. Ook die beweging kwam voor een belangrijk deel tot stand door druk uit de afdelingen van de leden. De partijen KVP, ARP en CHU fuseerden toen uiteindelijk tot één partij, het CDA.