Even schreeuwen in plaats van een staafje in je neus: nieuwe test stapje dichterbij

Labbedrijf Eurofins stelde een rapport op over de cabine. Het bedrijf, dat zelf onder andere commerciële coronatesten aanbiedt, is positief over de methode en adviseert de GGD de schreeuwcabine in te zetten op teststraten om zo meer onderzoeksdata te verkrijgen. Het onderzoek nu zou een gelijkenis van 94.7 procent uitwijzen tussen PCR-testen en de Quba, de cabine van Van Wees.

Vorige maand stuurde de GGD Van Wees nog weg, uit angst dat mensen in de cabine juist corona zouden oplopen. Uit deze test blijkt dat die angst onterecht is, zegt Van Wees.

De NOS heeft de GGD om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

Score boven 90 procent zou mooi zijn

RIVM-woordvoerder Coen Berends zegt dat het RIVM de ontwikkelingen met interesse volgt. "Maar we kennen de onderzoeksuitkomsten nog niet. Zo is het voor het RIVM van belang daar eerst nog meer over te weten. Een score van boven de 90 procent zou wel heel mooi zijn", zegt Berends tegen de NOS.

Volgens de uitvinder zelf haalt de schreeuwmachine ook besmettingen boven water die in eerste instantie niet met een PCR-test werden gevonden, omdat de methode in de cabine de besmettelijkheid test. Bij een PCR-test kan iemand wel corona hebben maar nog niet besmettelijk zijn.

Directe plannen voor het apparaat in ons land zijn er nog niet. Volgens Van Wees is er wel een deal met een Zwitserse koper die zaken zou doen voor de Bulgaarse overheid. De verkoop voor tweehonderd exemplaren zou rond zijn. En eind april wordt de Quba ook getest op Duitse basisscholen, zegt Van Wees.

Voor kinderen zou testen zonder staafjes in keel of neus natuurlijk veel aangenamer zijn. En even schreeuwen? Dat lukt de meeste kinderen ook vaak wel.