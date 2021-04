Zorgen over seksuele intimidatie op scholen: 'Het staat vaak niet op het netvlies'

Veel scholieren zijn ontevreden over hoe scholen omgaan met meldingen van seksuele intimidatie en -geweld, blijkt uit gesprekken die NOS Stories met hen voerde. Na een oproep via Instagram kwamen er ruim 6000 verhalen binnen over ongewenst gedrag op middelbare scholen, door schoolgenoten of zelfs leraren.

Veel leerlingen waren niet tevreden over hoe meldingen werden afgehandeld. Vertrouwenspersonen op scholen herkennen het beeld en minister Slob belooft de regels aan te scherpen.

De vertrouwenspersonen die kritiek hadden vonden bijvoorbeeld dat scholen te lang wachtten met handelen of manieren zochten om niet te handelen, bijvoorbeeld uit angst voor publiciteit of vanwege goede contacten met de beschuldigde leerkrachten. Ook waren er klachten over het beleid van de school, dat onduidelijk of verouderd zou zijn of niet zou uitnodigen tot melden. Verder zeiden vertrouwenspersonen dat docenten niet opgeleid zijn om hier mee om te gaan.

De voorzitter van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen herkent het beeld: "Die signalen krijgen wij als vereniging vaker van vertrouwenspersonen, en wat ons betreft is elke school die niet goed omgaat met zo'n melding een te veel," zegt voorzitter Irene te Brake.

NOS Stories sprak met meer dan vijftig minderjarige jongeren over hun ervaringen met seksuele intimidatie en -geweld op school: