De Jonge: voorlopig niet inenten met Janssen-vaccin

De 80.000 doses van het Janssen-vaccin die Nederland al in huis heeft, blijven voorlopig op de plank liggen. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil wachten met prikken totdat er meer bekend is over het onderzoek dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar de veiligheid van het middel doet.

De Amerikaanse ontwikkelaar van het vaccin heeft Nederland, net als andere EU-landen, gevraagd de geleverde vaccins voorlopig niet in te zetten. Er zou morgen begonnen worden met het inenten van zorgpersoneel en cliënten in de GGZ met Janssen.

Het EMA liet vandaag weten dat de resultaten van het onderzoek volgende week verwacht worden. Tot die tijd kan het vaccin gewoon gebruikt worden, omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen, vindt de medicijnautoriteit.

Veiligheid staat voorop

Maar De Jonge luistert nu naar de fabrikant, die vraagt om de voorraad voorlopig op de plank te laten liggen. "Dat is heel verstandig, de veiligheid staat voorop", zegt De Jonge. Dat is volgens hem ook belangrijk voor de vaccinatiebereidheid onder burgers.

Een deel van de Janssen-vaccins zou vanaf morgen worden ingezet om versneld zorgpersoneel te prikken dat dagelijks in aanraking komt met coronapatiënten. "Heel vervelend", vindt De Jonge, "maar we moeten ook niet meteen in de paniek schieten. We moeten gewoon even een weekje wachten."

In de VS zijn na gebruik van Janssen bij enkele mensen ongewone bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes geconstateerd. Daarom besloot Janssen gisteren de levering van vaccins aan Europese landen op te schorten.

In totaal heeft Nederland 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld.

Vertraging?

De Jonge heeft goede hoop dat uit het onderzoek van het EMA blijkt dat het Janssen-vaccin gewoon breed ingezet kan worden. Als het vaccin helemaal wegvalt, zou dat een vertraging in de vaccinatieplanning van zes weken betekenen, heeft hij berekend.

In die berekening is volgens de minister nog geen rekening gehouden met het bericht van Pfizer, dat vandaag meldde dat twee miljoen doses van hun vaccin eerder dan gedacht aan ons land geleverd zullen worden. De Jonge: "Dat is natuurlijk fantastisch".

Kijk hier hoe De Jonge de tijdelijke stop toelicht: