Fraudeur Bernie Madoff overleden in Amerikaanse gevangenis

De Amerikaanse oud-zakenman, belegger en veroordeelde fraudeur Bernard (Bernie) Madoff is in de gevangenis overleden. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen.

Madoff werd in 2009 veroordeeld vanwege grootscheepse oplichting. Hij verloor bijna 60 miljard euro in een piramidespel waarvan duizenden beleggers slachtoffer werden. De gedupeerden waren privépersonen, goede doelen en pensioenfondsen. Onder hen waren mogelijk ook honderden Nederlanders.

Vorig jaar probeerden zijn advocaten hem uit de gevangenis te krijgen. Hij zei toen dat hij stervende was vanwege ernstig nierfalen. Een rechter noemde het "heel spijtig" dat Madoff ziek is, maar zag hierin geen reden om hem vrij te laten. "Toen ik meneer Madoff veroordeelde in 2009, was het absoluut mijn bedoeling dat hij de rest van zijn leven in gevangenschap zou doorbrengen."

Madoff werd 82 jaar.

Duizenden slachtoffers

Bekende slachtoffers van de meesteroplichter waren onder meer de acteurs Kevin Bacon, Kyra Sedgwick en John Malkovich. Ook een goed doel dat gelieerd is aan regisseur Steven Spielberg verloor veel geld. "We dachten dat hij god was. We vertrouwden hem alles toe", zei winnaar van de Nobelprijs voor de vrede Elie Wiesel. Zijn stichting verloor bijna 13 miljoen euro, zei hij in 2009.

Madoffs twee zonen maakten zijn misdaden in 2008 openbaar. Zij maakten geen deel uit van de fraude. Madoff bekende schuld en werd in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar. Een van zijn zoons pleegde later zelfmoord, precies twee jaar nadat hij zijn vader had aangegeven bij de autoriteiten.

In 2010 werden Madoffs bezittingen geveild. De opbrengsten daarvan gingen naar zijn slachtoffers. Onder meer zijn pantoffels gingen toen onder de hamer. Die brachten 6000 dollar op.