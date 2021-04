Defensiebonden bezorgd over bezuinigingen op munitie

Defensiebonden maken zich zorgen over voorgenomen bezuinigingen op de munitievoorraad van de krijgsmacht. Zowel de trainingen als de missies worden door het korten geraakt, vrezen ze.

"Dit is te triest voor woorden", zegt Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel, ACOM. "We moeten ons als BV Nederland schamen. We verkwanselen onze vrijheid en veiligheid op deze manier."

Kapitale munitie

Het ministerie bevestigt een bericht uit De Telegraaf dat het munitiebudget vanaf volgend jaar omlaaggaat van 140 miljoen euro naar 80 miljoen. Die klap wordt in 2022 nog deels opgevangen door een compensatie van 40 miljoen, maar is vanaf 2023 structureel.

De bezuiniging treft niet de kleinere kalibers, zoals kogels voor pistolen en machinegeweren, maar de grotere, zogenoemde kapitale munitie. Dat zijn raketten en granaten voor bijvoorbeeld houwitsers en straaljagers, die steeds geavanceerder en dus ook duurder worden. Bovendien is er internationaal een grote vraag en beperkt aanbod, wat de prijzen nóg verder opdrijft, zegt het ministerie.

Om kosten te besparen gaat de krijgsmacht meer gebruikmaken van simulaties en trainen met goedkopere munitie, bijvoorbeeld granaten die maar 6 kilometer ver komen in plaats van 25 kilometer.

Slecht voor moraal

De bezuiniging baart ook Ton van den Berg van de militaire vakbond AFMP zorgen. Hij vindt het heel belangrijk dat militairen op missie alle munitie bij zich hebben die noodzakelijk is. Ook voor trainingen is echte munitie van belang, legt hij uit. "Dan krijg je als militair pas goed door hoe zo'n wapen werkt en wat het doet. Die ervaring krijg je niet met een simulatie."

Kropf vreest bovendien voor wat dit nieuws doet met het moreel van de krijgsmacht. "Mensen moeten perspectief krijgen, maar ze horen steeds dat er nergens geld voor is. Het wordt alleen maar slechter en ondertussen staan er meer dan 9000 vacatures open."

Defensie kampt al jaren met financiële problemen. Demissionair minister Bijleveld vroeg drie weken geleden nog om honderden miljoenen om de begroting voor dit jaar sluitend te krijgen. Begin februari zei ze dat een nieuw kabinet elk jaar 4 miljard euro extra voor de krijgsmacht moet uittrekken. Het budget voor dit jaar is 11,7 miljard.