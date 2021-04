20 kinderen omgekomen bij brand in school Niger

In Niamey, de hoofdstad van Niger, zijn twintig kinderen omgekomen toen er brand uitbrak op hun school. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 10 jaar oud. Ook een lerares kwam om. Over het aantal gewonden is nog niks bekend.

De brand brak uit aan het einde van de schooldag toen de kinderen nog les hadden.

De school bestond, zoals veel andere scholen in het arme Afrikaanse land, uit rieten hutten. "Van de 38 hutlokalen vlogen er 25 in brand", aldus de commandant van de lokale brandweer. "Hoewel hulpverleners snel aanwezig waren, verspreidde het vuur zich zo ontzettend snel, dat de kinderen niet naar buiten konden."