Visdeurbel Oudegracht Utrecht ruim 32.000 keer ingedrukt

De eerste visdeurbel ter wereld - in Utrecht - is in de eerste twee weken 32.000 keer ingedrukt. Over de hele wereld kijken mensen naar de live onderwaterbeelden uit de sluis in de Oudegracht.

Kijkers kunnen 'aanbellen' als ze een vis in beeld zien, waarna de sluiswachter een seintje krijgt. De sluiswachter weet zo wanneer er veel vis zwemt en kan de sluis dan openen om de vissen door te laten.

In het voorjaar trekken de vissen door de Oudegracht richting de Kromme Rijn om daar eitjes te leggen. Maar omdat er in het vroege voorjaar nog weinig boten zijn, blijft de sluis vaak lange tijd dicht en kunnen de vissen niet verder. De visdeurbel moet dat oplossen.

Sluiswachter

Niet alleen online trekt de visdeurbel veel bekijks, ook bij het huisje van sluiswachter Rashied Saeed staan dagelijks mensen, vertelt hij aan RTV Utrecht. "Ze willen weten waar de camera hangt, of ik een knop heb om de deur mee open te doen en of het tóch geen grap is."

De sluis is een monument van 220 jaar oud en moet handmatig open. Het is voor de sluiswachter niet te doen om de sluis bij iedere melding te openen. Pas als er overdag veel vis zwemt, worden de poorten geopend. Bovendien wordt de sluis om 09.00 en 20.30 uur dagelijks extra opengezet om de vissen door te laten.

Geen 1-aprilgrap

De gemeente kondigde de visdeurbel in maart aan. Veel Utrechters vermoedden toen dat het een 1-aprilgrap was. Maar een week later werd de site gelanceerd en sindsdien keken meer dan 175.000 mensen naar de beelden. Zij keken samen 735.000 keer naar de beelden.

De gemeente is blij met het aantal kijkers. "Het is boven onze verwachting. We willen mensen laten zien dat de Oudegracht meer is dan een bak water waar boten doorheen varen. Mensen komen zelfs terug om vaker naar de vissen bij de sluis te kijken", zegt een woordvoerder.

Baarzen, snoeken en wilde paling

De visdeurbel wordt niet alleen gebruikt om vissen door te laten, maar is ook handig voor onderzoekers. Zo kijkt stadsecoloog Anne Nijs graag naar de beelden om te zien wat er allemaal voorbijkomt. "Baarzen, snoeken, een winde, misschien een paling. Ik wist niet dat er zo veel vissen door Utrecht zwemmen. Dat is voor mij ook wel een eyeopener", zegt ze tegen de regionale omroep.

Wat er precies in de Utrechtse wateren zit, wil Nijs nog grondig onderzoeken. "Door alle aandacht zijn we daar nog niet helemaal aan toegekomen." Volgens de stadsecoloog komen er de komende weken nog wel andere soorten voorbij. Ze raadt vooral aan om 's avonds rond de schemering te kijken: "Dan zijn de vissen het meest actief."

De camera blijft hangen tot eind mei. Daarna is de vismigratie grotendeels voorbij en komt het vaarseizoen op gang.