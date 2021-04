RIVM: aantal besmettingen afgelopen week gestegen, met name bij jongeren

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 6 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. De toename volgt op een korte periode van dalende cijfers in aanloop naar het Paasweekeinde. Het aantal afgenomen testen was met 490.428 ongeveer gelijk aan vorige week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

In totaal werden er de voorbije week ruim 51.240 besmettingen geregistreerd. Na een kleine daling vorige week bevinden de cijfers zich weer op het niveau van twee weken geleden, zegt Susan van den Hof van het RIVM. "We vinden het een zorgwekkende situatie waar het aantal besmettingen nog steeds hoog is en niet lijkt af te nemen. We zitten op een heel hoog niveau op een plateau en wachten op het moment dat het weer daalt."