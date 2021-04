NAVO-chef waarschuwt Rusland: stop met troepenopbouw aan grens Oekraïne

Austin brengt deze week ook een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet bekend of hij de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken ook zal ontmoeten.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov waarschuwt de VS "voor hun eigen bestwil" niet in de buurt te komen van de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd. Volgens Rjabkov test de VS de Russische reactie uit door "op onze zenuwen te werken".

Rusland heeft altijd ontkend betrokken militair aanwezig te zijn in Oost-Oekraïne. Ook heeft het de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loegansk nooit erkend.

Wel stelt het in actie te zullen komen wanneer Russische staatsburgers in het gebied iets overkomt. Inwoners van die regio kunnen sinds 2019 via een eenvoudige procedure in aanmerking komen voor een Russisch paspoort. Daardoor is het aantal Russische staatsburgers in het gebied vergroot,

Weer twee doden

De oorlog in Oost-Oekraïne heeft volgens de Verenigde Naties aan 13.000 mensen het leven gekost. Ondanks verschillende staakt-het-vuren laait het conflict herhaaldelijk op. De afgelopen weken zijn de dodelijkste in lange tijd: sinds het begin van dit jaar zijn er zeker vijftig doden gevallen.

Vanochtend kwam een Oekraïense militair om het leven bij een drone-aanval in de regio Donetsk. Ook raakten twee militairen gewond. Het rebellenleger in Loegansk zegt vanochtend een militair te hebben gedood, maar dat is nog niet door het Oekraïense leger bevestigd.