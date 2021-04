Merkel wil lockdown kunnen afkondigen en zet Duitse deelstaten buitenspel

Het Duitse kabinet heeft een wetsvoorstel klaar waarmee het zelf een lockdown kan afkondigen. Nu besluiten de regionale of lokale overheden nog of ze een lockdown invoeren, maar bondkanselier Merkel wil die zelfstandigheid kunnen inperken. De minister-presidenten van sommige deelstaten schatten de coronadreiging anders in dan de Bondsregering en verzetten zich tegen strengere maatregelen.

Als het aantal coronabesmettingen ergens drie achtereenvolgende dagen in een week tijd boven de 100 per 100.000 inwoners komt, dan wordt aan de 'federale noodrem' getrokken. Er komt in de stad of regio een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur, niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen mogen thuis maximaal één bezoeker ontvangen. Als het aantal besmettingen boven de 200 komt, dan sluiten ook de scholen.

Eigenlijk had de federale regering deze regels al lang afgesproken met de deelstaten, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. De deelstaten verzonnen steeds nieuwe dingen om onder de strenge regels uit te komen."

Tweederdemeerderheid vereist

In alle deelstaten, op Sleeswijk-Holstein na, zijn er momenteel in een week meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-instituut. In Saksen en Thüringen ligt het aantal nieuwe besmettingen boven de 200.

Het wetsvoorstel moet nog door beide kamers van het parlement worden goedgekeurd. Dat wordt spannend, verwacht Van de Hulsbeek, omdat het kabinet haast heeft. "Dat zou nog deze week moeten gebeuren. Als de regering het zo snel wil, is een grote meerderheid in de Bondsdag vereist. Een deel van de oppositie heeft al aangegeven tegen te zijn." Zo ligt onder meer de automatische avondklok gevoelig.