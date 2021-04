Marktkooplui boos: 'We worden niet gezien, daarom in colonne naar Den Haag'

De pakweg 17.000 Nederlandse marktkooplieden zijn boos. Aan allerlei collega's in de horeca, detailhandel, evenementenbranche en sportsector wordt volgens hen perspectief geboden. "Maar hoor je weleens iets over de markt? Nooit, alsof we niet bestaan", zegt marktkoopman Paul Bol. "Daarom gaan we naar Den Haag om onze stem te laten horen." Dat protest is vandaag op het Malieveld.

Al meer dan een half jaar mogen op de warenmarkten alleen kaas, vlees, vis, brood, stroopwafels en andere etenswaren worden verkocht. Maar de duizenden ondernemers van non-food als beddengoed, gordijnen en kledingstoffen, staan al die tijd buitenspel. "Die zitten thuis. Belachelijk gewoon", zegt Bol in het NOS Radio 1 Journaal. "Op de markt in de buitenlucht is het hartstikke veilig, als je de regels maar naleeft. Je ziet het hier op de markt in Eindhoven hoe netjes alles gaat."

Wat Bol, organisator van het protest in Den Haag, vooral dwars zit is dat marktkooplieden in de media en door de politiek consequent worden genegeerd. "Zo lijkt het wel. We worden nauwelijks genoemd. Het is gewoon genoeg. Het is net alsof wij nergens bij horen. Wij willen ook genoemd worden door de politiek, meegenomen worden in de besluitvorming. Overal in de media, aan de tafels van de talkshows zie je allerlei gasten, behalve iemand die namens ons spreekt."