Tien doden bij protesten tegen VN-blauwhelmen in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker tien mensen om het leven gekomen bij gewelddadige protesten tegen de VN-vredesmissie in het land. Meer dan twintig anderen raakten gewond.

Jongeren demonstreren al een week tegen het toenemende geweld in de provincie Noord-Kivu en zijn boos dat de VN-blauwhelmen en internationale hulporganisaties niet ingrijpen. De betogingen begonnen vreedzaam, maar werden de afgelopen dagen gewelddadig.

Volgens de autoriteiten bouwden jongeren barricades, vernielden ze huizen en winkels en staken ze autobanden in brand in de steden Goma, Beni en Butembo. Scholen en winkels waren gisteren grotendeels gesloten. Volgens de gouverneur van de provincie grepen veiligheidstroepen met geweld in.

De afgelopen weken hebben rebellen in Noord-Kivu het aantal aanvallen fors opgevoerd. Volgens de Verenigde Naties heeft de rebellengroep Allied Democratic Forces, gelieerd aan Islamitische Staat, sinds begin dit jaar maar dan 200 mensen vermoord. Door het geweld zijn 40.000 mensen op de vlucht geslagen.