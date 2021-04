Frankrijk wil korte vluchten verbieden voor het milieu, maar 'effect is minimaal'

Daarbij komt ook nog dat binnenlandse vluchten in de geschrapte trajecten wel zijn toegestaan als aansluiting naar een internationale vlucht. Dat betekent dus dat de vluchten wel blijven bestaan, maar alleen als aansluiting worden verkocht.

Oostenrijk

Het wetsvoorstel moet nu eerst door de Senaat worden bestudeerd. Daarna stemt het parlement er voor een derde en laatste keer over. Verwacht wordt dat de wet wordt aangenomen.

Is dat het geval, dan is Frankrijk niet het eerste land dat korte vluchten in de ban doet. De conservatief-groene Oostenrijkse regering schrapte vorig jaar al vluchten voor afstanden die over het spoor binnen drie uur te bereiken zijn.