Gezondheidsraad: kabinet kan tijd tussen prikken verlengen, maar effect is gering

Volgens de Gezondheidsraad kan het interval tussen de eerste en tweede dosis van de vaccins van Pfizer en Moderna verlengd worden naar twaalf weken. Dat zou op termijn kunnen leiden tot iets minder ziekenhuisopnames, concludeert de Gezondheidsraad.

Demissionair minister Hugo de Jonge vroeg de raad om een spoedadvies. Het tweede Moderna-vaccin wordt nu nog vier weken na de eerste prik toegediend. Bij Pfizer zit er zes weken tussen de prikken. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken verlengen, zodat meer mensen sneller een eerste prik kunnen krijgen.

De Gezondheidsraad benadrukt dat het effect gering is en minimaal zes weken op zich laat wachten. "Het effect is in het gunstigste geval ongeveer vijf ziekenhuisopnames per dag minder." Ter vergelijking zegt de raad dat er in de laatste weken ongeveer 200 mensen per dag in het ziekenhuis belandden met covid-19.

Nadeel van het uitstellen van de tweede prik is het risico op het verschijnen en verspreiden van nieuwe virusvarianten bij mensen die maar gedeeltelijk beschermd zijn. Daarover zegt de raad dat niet valt vast te stellen hoe groot dit risico is.

Maar de raad zegt dat het relatief kleine effect wel kan opwegen tegen de risico's. Daarom adviseert de raad de minister de verlenging in overweging te nemen. Of Hugo de Jonge het prikinterval gaat verlengen, is nog niet bekend.