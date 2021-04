6757 nieuwe besmettingen, minder dan gisteren, maar gemiddelde stijgt

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn deze cijfers op zondag en maandag vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

Het aantal besmette verpleeghuizen is weer iets gestegen. Er zijn nu 181 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld, zeven meer dan gisteren werd doorgegeven. In januari ging het nog om meer dan 850 besmette verpleeghuizen. Door het vaccineren van bewoners en personeel is sindsdien een grote daling gerealiseerd. Die lijkt nu te stokken.