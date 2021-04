Longfonds en artsen doen oproep aan nieuw kabinet: 'Geef kinderen gezonde lucht'

Ook zomaar buiten spelen op een mooie dag kan niet, zegt Noëlle's moeder. "Als ze naar buiten wil, ruiken we eerst of het normaal ruikt. Als mensen bijvoorbeeld aan het barbecueën zijn, blijven we binnen en doen we alles dicht." Naisheline heeft nu een urgentieverklaring voor een nieuwe woning gekregen, maar wel eentje binnen de regio Rotterdam. "Dat voelt een beetje als van de regen in de drup", zegt ze.

Noëlle is niet de enige met problemen; in Nederland zijn duizenden kinderen met astma, en nog eens duizenden kinderen met kwetsbare longen, zegt Ismé de Kleer, kinderlongarts bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

"De effecten van de luchtvervuiling zijn sluipender dan je denkt", zegt De Kleer. Zo kunnen de schadelijke effecten zelfs al voor de geboorte ontstaan. "Moeders kunnen fijnstof inademen, dat kan in de bloedbaan, en zo in de foetus terechtkomen." Van 1 op de 5 kinderen met astma, is bekend dat de oorzaak gerelateerd is aan stikstofdioxide, zegt de longarts.

Lucht is in heel Nederland te slecht

De Kleer zegt dat luchtvervuiling niet alleen in Rotterdam en in andere grote steden een probleem is. "Er zijn binnen Nederland zeker verschillen, maar eigenlijk is de lucht in heel Nederland te slecht." Dat is bijvoorbeeld te zien aan de EU-normen voor schone lucht, die in Nederland niet gehaald worden, zegt De Kleer. "En de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn zeker nog eens twee keer zo laag als de EU-normen."

Maar hoe moet dat dan, schone lucht in heel Nederland? Volgens De Kleer hangt het vraagstuk samen met veel andere maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, stikstofproblematiek en energietransitie. Zo bleek uit een onderzoek vorige maand dat houtkachels en -haarden veel vervuilender zijn dan eerder werd aangenomen: houtstook is in Nederland de oorzaak van 23 procent van de uitstoot van fijnstof.

De complexiteit van het vraagstuk vraagt om een speciale gezant, denkt de coalitie. "Wij willen dat die gezant bij alle discussies over die onderwerpen de luchtkwaliteit en gezondheid meeneemt".