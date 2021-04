Stakende beroepschauffeurs bijeen op drive-in-protestmanifestaties

In Nieuwegein hebben zich tientallen chauffeurs verzameld, onder wie Henk Zanting uit Amersfoort. "De werkgevers willen geen beweging maken en er wordt niet ingegaan op wat de vakbonden eisen", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Dit is ver onder de maat voor de waardering die ze wél roepen, maar die we niet krijgen."

Volgens Transport en Logistiek Nederland, de vertegenwoordiger van de werkgevers in de sector, heeft corona gezorgd voor onzekere tijden. Daarom is er slechts beperkt ruimte voor een loonstijging en andere regelingen.

In Weert is Richlinde Wackers van vakbond FNV het daar niet mee eens, zegt ze tegen 1Limburg. "Dat argument was vorig jaar misschien geldig, toen alles onzeker was, maar inmiddels weten we dat het geld tegen de plinten klotst. Het transport is vanwege corona alleen maar toegenomen."

Ook Eddy Veltink vindt de eisen van de chauffeurs reëel. "We vragen helemaal niet veel, we willen gewoon een fatsoenlijke loonsverhoging."

Onveilig

Naast een hoger loon willen de vakbonden FNV en CNV ook dat elke vrachtwagen standaard wordt uitgerust met een verwarming en luchtkoeling die ook werken als de motor uit is. "Chauffeurs slapen over het algemeen in de cabine. Die wagen heeft de hele dag gereden, dan is het zo'n 100 graden onder de motorkap", legt Veltink uit. "Als het buiten 30 graden is, dan is het in de cabine 40 tot 45 graden. Dat is gewoon onveilig."

Wat volgens de chauffeurs ook beter kan, is het vervoer van rolcontainers. "Die maken ze steeds zwaarder: er komen steeds meer goederen op. Daar zou eigenlijk een maximum over afgesproken moeten worden, maar dat is nergens geregeld. De schouderklachten en rugklachten van chauffeurs worden steeds erger", zegt chauffeur Zanting.

Door corona is het werk bovendien lastiger geworden. "Een toiletbezoek is bij veel bedrijven een probleem en eten onderweg is natuurlijk moeizaam. We worden eigenlijk een beetje aan de kant geschoven: we zijn wel een belangrijke sector, maar waardering is er niet."