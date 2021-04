Opbouw van Eurovisie Songfestival gestart, grootste productie voor Ahoy ooit

Eerder werd al bekend dat publiek toch welkom is bij het festival; het evenement wordt een zogenoemd fieldlab-evenement. Dat betekent dat bij alle negen shows - zes repetities, twee halve finales en de finale - per keer 3500 toeschouwers mét een negatieve coronatest aanwezig mogen zijn. De finale vindt op zaterdag 22 mei plaats, de halve finales staan gepland op 18 en 20 mei.

4500 lege stoelen

Sietse Bakker, uitvoerend producent, zegt dat er ongeveer 4500 stoelen leeg blijven. Toch gaan de miljoenen kijkers daar niet veel van merken: de tweede ring van de zaal zal niet te zien zijn, het podium komt ver naar voren en de bezoekers die er zijn, mogen de anderhalve meter loslaten. "En we denken dat die 3500 mensen ook een fantastische sfeer kunnen neerzetten", zegt Bakker.

Ook de optredende artiesten ontkomen niet aan de maatregelen. Ze worden getest bij aankomst en moeten vervolgens elke 48 uur opnieuw worden getest.

En helaas voor de artiesten, maar ze kunnen niet een dagje Rotterdam in en op een terrasje zitten, als die dan al open zijn. "We vragen we ze om in het hotel te blijven en alleen van ons officiële vervoer gebruik te maken. Op die manier hopen we het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden", zegt Bakker.

Het Eurovisie Songfestival werd vorig jaar vanwege de pandemie uitgesteld. Volgende maand vindt het muziekevenement dan eindelijk, voor het eerst sinds 1980, op Nederlandse bodem plaats. De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, is al verzekerd van een plek in de finale; Duncan Laurence won de vorige editie met zijn nummer Arcade.