Herdenking kamp Westerbork: Joodse zussen in het verzet overleefden drie kampen

Begin 1943 huurt de familie een afgelegen villa in het Gooi. Het draagt de naam 't Hooge Nest en staat in de bossen van Naarden. Naast de familie is iedereen die een verborgen plek zoekt welkom. Er zijn momenten dat het vrijstaande huis onderdak biedt aan 25 onderduikers.

Het is er afgelegen en vredig. Er is zelfs plek voor vertier in de vorm van toneel, muziek en dans. Vooral Lien zorgt daarvoor. Zij is voor de oorlog al bekend onder haar artiestennaam Lin Jaldati.

't Hooge Nest

In de zomer van 1944 komt er een einde aan. Als op een ochtend Janny met haar zoon Rob boodschappen heeft gedaan en terugkomt bij 't Hooge Nest weet ze genoeg. Ze zijn verraden. Vele Duitse soldaten jagen door het huis op zoek naar onderduikers.

Ook Janny wordt onherroepelijk opgepakt. "Mijn moeder werd op hardhandige wijze opgepakt. Dat heeft mij toen het meest geraakt", zegt zoon Rob Brandes. Hijzelf werd niet afgevoerd, maar ondergebracht bij de huisarts.