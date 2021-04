Eerste vlucht van Mars-helikopter uitgesteld na technisch probleem

De eerste vlucht van een onbemand helikoptertje op Mars is uitgesteld. Het toestel zou komende nacht beginnen aan een korte vlucht, maar er is een technisch probleem ontdekt.

Directeur Artemis Westenberg van Explore Mars, een stichting die hoopt in 2033 mensen op Mars te krijgen, zei in NOS Met het Oog op Morgen dat het probleem tijdens een test is opgedoken. Tot het begin van de avond stonden alle seinen op groen, maar toen ging het fout. De computer op Mars die de test moet monitoren weigerde mee te werken en zette alles stil.

Softwarefout?

"En nu gaat men hier op aarde kijken waarom dit is gebeurd: is dit een softwarefout of is er werkelijk iets aan de hand?", zei Westenberg op NPO Radio 1. Tot die tijd blijft de helikopter aan de Marsrover Perseverance vast. Op zijn vroegst wordt komende woensdag een nieuwe poging gedaan om op te stijgen.

De vlucht op Mars is historisch omdat NASA niet eerder een helikopter op een andere planeet heeft laten vliegen. De Ingenuity, zoals het 1,8 kilo wegende toestel heet, zou morgen zo'n 20 tot 30 seconden vliegen op een hoogte van drie meter. Het is de bedoeling dat het later langere vluchten uitvoert.