Opnieuw bloedige dag in Myanmar, leger kondigt op tv 19 doodstraffen aan

Vandaag heeft een coalitie van gewapende groepen in het noorden van het land een politiebureau aangevallen. Daarbij werden minstens tien veiligheidstroepen gedood, zo schrijven landelijke media.

In Myanmar vechten diverse rebellengroepen al jaren tegen het regeringsleger. Dat maakt het moeilijk om onderscheid te maken of recente gevechten verband houden met de coup.

Executies aangekondigd

Negentien mensen zijn gisteren op de staatstelevisie veroordeeld tot de doodstraf. Het is voor het eerst sinds de coup gepleegd werd dat zo'n vonnis openlijk is uitgesproken. Vanwege de staatsgreep geldt de staat van beleg en heeft het leger rechterlijke bevoegdheden.

De groep veroordeelden wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op een zakenpartner van een legerofficier. De man zou eind maart zijn gedood in de grootste stad van het land, Yangon.

248 of 618 doden?

Sinds 1 februari zijn inmiddels 618 mensen gedood door het leger, meldt waarnemingsorganisatie Assistance Association for Political Prisoners. Bijna 3000 burgers zouden zijn opgepakt of veroordeeld wegens verzet tegen de coup.

Op een persconferentie gisteren sprak de legertop deze cijfers tegen. Volgens een woordvoerder stond het dodental toen op 248. Behalve burgers zijn ook 16 agenten omgekomen volgens het leger. In Myanmar is de scheidslijn tussen het leger en de politie minder helder dan in Nederland. Zo is de politie daar ook zwaarbewapend.

'Protestbeweging op retour'

De woordvoerder van het militaire regime verdedigt het harde optreden van het leger. De protesten zouden inmiddels op hun retour zijn, is de lezing van de junta. De militaire top beweert dat er over twee jaar weer democratische verkiezingen kunnen worden gehouden.

De VN-ambassadeur van Myanmar roept op tot strafmaatregelen tegen het regime. Hij is een fel tegenstander van de coup en pleit voor het invoeren van een no fly zone boven zijn vaderland om zo de druk op het leger op te voeren.

Deze week werd bekend dat de Myanmarese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk is buitengesloten van zijn eigen ambassade in Londen. Hij heeft zich tegen de militaire coup gekeerd en zegt daarom te zijn vervangen door iemand anders. De Britse regering heeft laten weten dat de man welkom is om voorlopig in het land te blijven.