Franse kustwacht haalt 84 migranten van boten op het Kanaal

De Franse kustwacht heeft op het Kanaal 84 migranten gered die op weg waren naar Groot-Brittannië. Volgens de maritieme diensten gaat het om meerdere boten met opvarenden, onder wie acht kinderen en drie baby's.

Een rubberboot, met 11 migranten aan boord, kwam vanochtend vroeg ter hoogte van de Franse kustplaats Le Touquet in de problemen. Niet veel later kreeg de kustwacht een melding van een boot voor de kust van Boulogne-sur-Mer, iets noordelijker. Op die boot zaten 24 mensen.

Tijdens een patrouille op zee werd ook een rubberboot ontdekt met 30 opvarenden. Daarna volgde nog een vierde boot met 19 vluchtelingen. Alle opvarenden van alle boten zijn veilig aan land gebracht, zeggen de Franse autoriteiten.

Riskante tocht

Migranten steken geregeld het Kanaal over om Groot-Brittannië te bereiken. Vaak maken ze de tocht in kleine rubberboten. Een riskante tocht, want op het Kanaal tussen Dover en Calais varen zeer veel schepen.

Per dag passeren er zo'n 600, vooral containerreuzen van ruim 300 meter lang. Dat alleen al maakt de overtocht in een rubber bootje riskant. Daarbij komen de sterke stroming, hoge golven en grillige weersomstandigheden.

Vier keer zo vaak uitgerukt

De Franse kustwacht is vorig jaar ruim vier keer zo vaak uitgerukt als het jaar ervoor om migranten op te pikken die illegaal het Kanaal oversteken. In totaal werden 9551 migranten onderschept die probeerden naar Groot-Brittannië te varen. In 2019 waren dat er 2294.

In 2020 overleden zeker zes mensen bij pogingen het Kanaal over te steken. In 2019 waren dat er vier.