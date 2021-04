'NCTV volgde in het geheim burgers op sociale media met nepaccounts'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) volgt met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Die praktijk is volgens de krant in strijd met de wet.

Anders dan bijvoorbeeld de politie en de geheime dienst, is de coördinator niet bevoegd om personen uitvoerig in de gaten te houden, stelt NRC. Desondanks gebeurde dat in het geheim alsnog, via nepaccounts van medewerkers.

Ook zou de dienst jarenlang privacygevoelige informatie hebben verzameld en gedeeld terwijl dit niet mocht. De coördinator maakte analyses waarin bijvoorbeeld stond of mensen waren getrouwd, of zij kinderen hadden en met wie zij omgingen.

Een prediker uit Almere zou bijvoorbeeld meerdere keren onderwerp zijn geweest van een zogenoemd weekbericht, dat door de NCTV naar gemeenten, politie, de AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten wordt gestuurd. Hoelang de informatie intern bleef opgeslagen, is onduidelijk.

NCTV: niet strijding met de wet

Data- en privacyhoogleraren reageren in het dagblad kritisch. Zij wijzen er onder meer op dat het volgen van personen via anonieme accounts onder werken onder een dekmantel valt, iets waar de NCTV niet toe bevoegd is.

In een reactie zegt de NCTV dat de manier waarop de gevoelige informatie wordt verwerkt, niet in strijd is met de wet. De coördinator stelt dat de legitimiteit van het verwerken van persoonsgegevens de afgelopen jaren al onder de loep genomen is. "Deze procedures hebben tot nu toe niet geleid tot de vaststelling dat er een wettelijke grondslag ontbreekt.

Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de NCTV, erkent tegenover de krant wel dat de "juridische grondslag moet worden verbeterd". De Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens, zegt in de krant navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid te zullen doen.

De NCTV is opgericht om de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties te coördineren. Het gaat om instanties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme. Daarnaast maakt de coördinator ook zelf rapporten en analyses.

Drie keer per jaar verschijnt bijvoorbeeld het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, waarin staat hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in Nederland.