VS breekt eigen vaccinatierecord, 'maar we hebben nog een lange weg te gaan'

Het vaccineren in de Verenigde Staten gaat in rap tempo. Eén op de drie Amerikanen heeft de eerste dosis al gekregen, waardoor president Joe Biden heeft aangekondigd dat vanaf 19 april alle volwassenen in aanmerking komen voor een vaccinatieafspraak. Eerst was dat nog vanaf 1 mei. "Geen verwarrende regels of restricties meer", beloofde Biden.

Ook heeft Biden het doel van het aantal gevaccineerden in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap bijgesteld naar 200 miljoen. Een maand eerder hoopte hij nog op 100 miljoen. Het is niet de enige vaccinatie-mijlpaal die de Amerikanen hebben bereikt. Afgelopen zaterdag werd er op één dag een record bereikt van vier miljoen gezette prikken.

Prik halen in de supermarkt

In een buurtapotheek in een supermarkt in Washington kunnen mensen hun coronavaccin krijgen terwijl ze hun boodschappen doen. Tegenover de groenteafdeling is een kleine kliniek ingericht met houten stoeltjes en witte gordijntjes.

"Als we het hebben over de eerlijke verdeling van het vaccin en het wegnemen van mogelijke obstakels, bieden supermarkten en het inzetten van buurtapotheken veel potentie", zegt apotheekmanager Samir Balile. "Wij zijn de hoeksteen van deze gemeenschap, we helpen mensen niet alleen met hun essentiële boodschappen, maar ook met hun vaccinaties."